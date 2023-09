GIUSEPPE CONTE A SALERNO IL 14 SETTEMBRE: CONFRONTO CON NICOLA FRATOIANNI

Il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte torna a Salerno: l’appuntamento è per giovedi’ 14 Settembre, a Torrione, nei pressi della sede della Casa della Sinistra, dove si terrà un confronto-intervista pubblico tra l’ex Presidente del Consiglio ed il Segretario Nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni. Ad intervistare Conte e Fratoianni, a partire dalle 21:00, sarà l’ex giornalista Rai Serena Bortone che avrà il compito di creare un confronto tra i due esponenti dei partiti di opposizione al governo di Giorgia Meloni.

Per Giuseppe Conte, dopo le elezioni di alcuni coordinatori dei Comuni della Provincia di Salerno, sarà anche l’occasione per fare il punto della situazione sull’organizzazione del partito nel salernitano in vista delle prossime tornate elettorali.