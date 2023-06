GIUSEPPE CONTE CHIUDE, PER IL MOMENTO, AL CAMPO LARGO CON IL PARTITO DEMOCRATICO

Nel corso di un’intervista rilasciata a Bruno Vespa, Giuseppe Conte, leader del Movimento 5 Stelle, fa il punto della situazione sull’azione di governo ma parla anche delle alleanze con il Partito Democratico.

Conte registra invece altre convergenze con il Pd di Schlein.”Con lei c’è sicuramente una maggiore determinazione del Pd verso, ad esempio, il salario minimo legale”. E ha aggiunto: “Il Pd sta facendo progressi sulla lotta alla precarietà, si sta smarcano dal Pd renziano del Jobs act e sono ben contento”. “Stiamo aspettando la quarta rata del Pnrr da qualche mese che non sta arrivando, allora mettiamoci attorno a un tavolo. Questo non è il progetto di Conte ma nemmeno il progetto di Meloni, è il piano di rilancio dell’Italia” ha detto Giuseppe Conte. “A noi interessano obiettivi e progetti politici, con il Pd posso condividere obiettivi e battaglie. Questo dialogo va affinato e spero che possa crescere e si rafforzi per creare terreni comuni di azione, ma un’alleanza organica oggi è fuori luogo“. ha precisato Giuseppe Conte che insiste: “Il campo largo è una formula che non esiste. Qui si tratta di fare opposizione intransigente in modo serio, piuttosto che votare, come fanno alcune forze che dicono di essere opposizione, con il governo e quindi da questo punto di vista a noi interessa offrire una visione diversa del Paese”.