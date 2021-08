GIUSEPPE CONTE GIOVEDI’ 19 AGOSTO A SALERNO PER LA LISTA DEL MOVIMENTO 5 STELLE

L’ex Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, oggi Capo Politico del Movimento 5 Stelle, sarà a Salerno per sostenere la lista del M5S, in campo nella coalizione di Elisabetta Conte. L’appuntamento per l’incontro con la città e con gli elettori è per giovedi’ 19 Agosto alle 12:30 nei pressi di Via Fieravecchia dove si trova la sede del Movimento 5 Stelle: ad accogliere Giuseppe Conte i parlamentari salernitani del M5S Angelo Tofalo, Andrea Cioffi e Nicola Provenza. Si tratta della prima uscita a Salerno città dell’ex Presidente del Consiglio Giuseppe Conte.

