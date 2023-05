GIUSEPPE CONTE TORNA A SALERNO: L’8 MAGGIO A SCAFATI, SFIDA A DISTANZA CON ELLY SCHLEIN

Giuseppe Conte, leader del Movimento 5 Stelle, torna in Provincia di Salerno per le prossime elezioni amministrative. L’appuntamento è per il prossimo 8 Maggio quando l’ex Presidente del Consiglio sarà prima a Scafati, per una iniziativa pubblica in programma alle 12:00 insieme al candidato sindaco Michele Grimaldi.

E, sempre a Scafati, ma nel tardo pomeriggio, sempre a sostegno di Michele Grimaldi, arriverà anche la Segretaria del Partito Democratico Elly Schlein. Conte, dopo Scafati, potrebbe toccare anche il Comune di Pontecagnano Faiano – iniziativa ancora da confermare – prima di raggiungere Buccino per una manifestazione organizzata e voluta da Dario Vassallo, esponente del Movimento 5 Stelle, candidato alle ultime elezioni politiche del Settembre 2022.