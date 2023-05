NOCERA SUPERIORE. TUTTI IN ATTESA DELLE PRIMARIE DEL CENTRO DESTRA PER IL CANDIDATO SINDACO

Si faranno le Primarie, magari a metà Giugno, con uno slittamento di un mese rispetto alla data annunciata, ma pare certo che saranno i cittadini di Nocera Superiore a scegliere il nome del candidato sindaco da mettere in campo in vista delle elezioni della prossima primavera. In attesa della riunione decisiva, in programma nel corso della settimana, gli ambienti del centro destra del Comune dell’Agro, si preparano ad una campagna elettorale destinata a durare almeno un anno, dopo il decennio a guida Cuofano a Palazzo di Città. Non c’è solo il centro destra ma anche un pezzo importante del centro sinistra, che oggi si riconosce nel Gruppo Insieme per Nocera Superiore, che non ha alcuna intenzione di restare sulle posizione dell’attuale sindaco e di chi, all’interno della maggioranza, potrebbe essere indicato come candidato per le prossime comunali del 2024.

