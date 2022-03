GIUSEPPE RUBERTO (FI): “APPROVATA MOZIONE IN CONSIGLIO SU UNITA’ RACCOLTA SANGUE ROCCADASPIDE”

“Il Consiglio Provinciale ha approvato all’unanimità la mozione da me presentata sulla riapertura dell’Unità di Raccolta Sangue presso l’Ospedale di Roccadaspide.

Il Presidente Strianese e tutti i Consiglieri Provinciali, di maggioranza e di opposizione, hanno dimostrato una grande sensibilità nei confronti di un problema che penalizza fortemente i pazienti bisognosi di sangue, i donatori e la sanità delle aree interne.”

E’ quanto dichiara il Capogruppo di Fi, Lega, Udc e Nuovo Psi in Consiglio Provinciale Giuseppe Ruberto.



I donatori, per compiere un atto di grande solidarietà, sono costretti a lunghe percorrenze per raggiungere, dallo scorso 15 Dicembre, l’Ospedale di Vallo della Lucania o di Battipaglia. La delibera sarà inviata all’Asl e alla Regione Campania per chiedere l’adozione di provvedimenti urgenti per la soluzione definitiva del grave disservizio.