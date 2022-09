GIUSEPPE RUBERTO (FI): “FORZA ITALIA, COME SEMPRE, DARA’ CONTRIBUTO FONDAMENTALE”

“Il centro destra dimostrerà, anche in Campania e in Provincia di Salerno, di essere maggioranza tra i cittadini; Forza Italia, come sempre, darà il contributo determinante per la vittoria nei Collegi Uninominali così come su base proporzionale. Ogni voto dato a Forza Italia è un sostegno per la stabilità di Governo indispensabile dopo il 25 settembre.”

Lo scrive il Consigliere Provinciale Giuseppe Ruberto, componente del Comitato Provinciale di FI.

Entusiasmo e partecipazione hanno caratterizzato queste settimane di campagna elettorale a sostegno del Partito e del Presidente Silvio Berlusconi.

Un voto a Forza Italia è un voto al Sud che vuole crescere.

Un voto per dare ulteriori garanzie per le politiche a tutela della Famiglia, delle Piccole, Medie e Grandi Aziende con significativi interventi a sostegno dei Giovani e per nuove opportunità lavorative, con un fisco equo.

Un voto a sostegno delle politiche a tutela degli anziani, dei fragili e dei diversamente abili; per la scuola, la cultura, l’ambiente, la sicurezza e una giustizia imparziale.

Per un investimento sulla ricerca sanitaria, potenziamento degli Ospedali, della medicina territoriale e di prossimità.

Votando per Forza Italia sosteniamo l’imprenditoria femminile, il commercio e l’artigianato.

E’ per questa ragione, conclude Ruberto, che invito a sostenere Forza Italia ed a barrare il simbolo del nostro partito nella tornata elettorale di Domenica 25 Settembre.

