GOVERNO DRAGHI: TEMPI LUNGHI PER IL NUOVO DECRETO SOSTEGNI?

Il Parlamento ha già approvato il nuovo scostamento di bilancio ma per il secondo Decreto Sostegni firmato dal Governo Draghi ci sarà da attendere. A Palazzo Chigi puntano, prima, a verificare l’andamento dell’epidemia per capire in quali settori intervenire, senza dimenticare che solo in questa settimana che si apre il primo DL Sostegni arriverà alle Camere per la discussione e la sua approvazione definitiva. Il Presidente del Consiglio, insomma, punta a prendere tempo per diluire nelle settimane il patrimonio ottenuto con il voto sullo scostamento di bilancio: intanto siamo a Maggio ed i provvedimenti che erano stati inseriti nel primo DL Sostegni hanno coperto solo i primi mesi dell’anno per le categorie maggiormente colpite dalla crisi economica del Covid 19.

