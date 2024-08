I BANCHETTI DI FDI IL 30 AGOSTO A NOCERA INFERIORE, PONTECAGNANO FAIANO E CASTELLAMMARE DI STABIA

Quella del 30 Agosto sarà un’altra giornata di impegni per tutti i dirigenti provinciali e regionali di Fratelli d’Italia: per quella data, infatti, sono in programma ben 3 banchetti informativi per le riforme del Governo Meloni che interessano le Province di Salerno e di Napoli.

Alle 18:00 appuntamento a Nocera Inferiore con un incontro che coinvolgerà numerosi comuni dell’Agro. Alle 19:00, invece, incontro a Pontecagnano Faiano con i dirigenti ed i simpatizzanti dei Picentini. Alle 20:00, per concludere la giornata, appuntamento a Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli con i banchetti informativi di Fratelli d’Italia.