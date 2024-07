I CONGRESSI CITTADINI E DI CIRCOSCRIZIONE DI FORZA ITALIA DAL 9 NOVEMBRE A FINE FEBBRAIO 2024

E’ stato ufficializzato il periodo nel quale Forza Italia, su tutto il territorio nazionale, celebrerà i Congressi Cittadini e di Circoscrizione del partito, per il rinnovo della classe dirigente: dal 9 Novembre dell’anno in corso fino alla fine di febbraio del prossimo anno. A deciderlo la Direzione Nazionale del partito degli azzurri che, con una nota inviata ai coordinatori provinciali e regionali di Forza Italia, ha anche comunicato il regolamento con il quale si procederà al voto per il rinnovo dei Coordinamenti Cittadini e di Circoscrizione che, ovviamente, riguardano i Comuni piu’ grandi.

