I CONSIGLIERI DI MAGGIORANZA IN ATTESA DELL’INCONTRO CON DE LUCA: SPUNTA IPOTESI DI UN LISTONE UNICO

I Consiglieri Regionali di maggioranza, soprattutto quelli che non appartengono al Partito Democratico, sono in attesa dell’incontro che, giovedi’ 16 gennaio, a partire dalle 17.30, il Presidente De Luca ha convocato a Napoli, a Palazzo Santa Lucia, per discutere, ovviamente, della prossima scadenza elettorale per le Regionali in Campania.

E mentre si rincorrono e si accavallano le voci di un possibile accordo tra De Luca e la Schlein per un nome terzo da candidare alla Presidenza della Regione nell’ambito del centro sinistra, spunta anche l’ipotesi di un listone unico – quello del Partito del Sud, a quanto si apprende – nel quale far confluire tutti i consiglieri di maggioranza, per dare un segnale di forza elettorale e, chiaramente, per ottenere la percentuale piu’ alta nell’ambito della coalizione.

In questo modo De Luca eliminerebbe tutte le civiche (Campania Libera è stata già messa in archivio), per dare un primo segnale di presenza di quello che potrebbe essere un nuovo movimento politico, se non addirittura un partito.