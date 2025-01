REGIONALI 2025. IL SILENZIO DEL M5S E QUELL’ACCORDO ROMANO CON IL PD PER ROBERTO FICO

Trattative, incontri tra le diplomazie, possibilità di trovare un punto di caduta tra il Gruppo De Luca ed il Partito Democratico. Al centro delle attenzioni c’è solo, almeno per il momento, il lavoro di mediazione per chiudere un’intesa su di un nome espressione del Pd ed, intanto, si registra il silenzio del Movimento 5 Stelle, tanto in Campania quanto a Roma. “Roberto Fico sta scaldando i motori”, sussurra un dirigente regionale del Movimento 5 Stelle, quasi a voler fare intendere che l’ex Presidente della Camera sta lavorando sotto traccia, forte di un accordo già raggiunto, a livello nazionale, con Elly Schlein. Giuseppe Conte fa lo stesso, non dice e non parla, in attesa che venga consumata la liturgia di un dibattito interno al Partito Democratico che potrebbe, poi, essere sconfessato dagli stessi vertici nazionali del Pd che, in una strategia globale di accordo, hanno già ceduto la Campania al Movimento 5 Stelle. “Noi stiamo tranquilli”, continua lo stesso esponente del Movimento 5 Stelle, perchè c’è solo da attendere qualche settimana, forse piu’, prima di iniziare la vera e propria campagna elettorale per le Regionali in Campania.

