I DATI AGENAS BOCCIANO LA SANITA’ IN CAMPANIA: L’ASL NAPOLI 1 E’ LA PEGGIORE D’ITALIA

L’Asl Napoli 1, secondo i dati diffusi dall’Agenas, l’Agenzia Nazionale per la Sanità, è la peggiore d’Italia: un dato che boccia, ancora una volta, il sistema sanità in Campania.

A finire sotto la lente degli analisti le attività di 110 Aziende territoriali e 51 Aziende ospedaliere. Riguardo le prime, il monitoraggio si è basato sulla valutazione di 34 indicatori classificati in 6 aree (prevenzione, distrettuale, ospedaliera, sostenibilità economica-patrimoniale, outcome) e 12 sub-aree. Per quanto riguarda invece le Aziende ospedaliere, gli indicatori presi in considerazione sono stati 27, classificati in 4 aree (accessibilità, gestione dei processi organizzativi, sostenibilità economico-patrimoniale, investimenti) e 10 sub-aree.

Le 5 Aziende che raggiungono un livello maggiore di performance sono l’Azienda Ulss 8 Berica; l’Ats di Bergamo​; l’Azienda Ulss 6 Euganea; l’Azienda Ulss 1 Dolomiti​ e l’Azienda Usl Bologna. Le meno performanti sono la Asl Napoli 1 Centro seguita dall’Asp di Crotone, dall’Asl di Matera, dall’Asp di Enna e dall’Asp di Vibo Valentia.