COMUNE DI NAPOLI. LEGA PRONTA A SOSTENERE MANFREDI PER ADOZIONE TASER PER POLIZIA LOCALE

Il Taser è uno strumento fondamentale per garantire la sicurezza delle nostre forze dell’ordine e un’efficace deterrenza contro soggetti pericolosi. La sicurezza dei cittadini non può essere oggetto di compromessi politici. I risultati della sperimentazione nazionale hanno confermato, con ampi consensi, l’efficacia dell’arma a impulsi elettrici. In oltre il 50% dei casi, è stato sufficiente mostrare il Taser per dissuadere comportamenti violenti. L’arma a impulsi elettrici è ormai un alleato indispensabile per proteggere i nostri poliziotti e carabinieri, che ogni giorno, con dedizione e spirito di servizio, garantiscono la nostra incolumità. Non è un caso che la sperimentazione sia stata avviata da un assessore come De Jesu, uomo delle istituzioni che conosce a fondo il valore della tutela, della sicurezza e della legalità. La Lega, con orgoglio e convinzione, porta avanti da anni questa battaglia, grazie all’impegno del vicepremier Matteo Salvini e del sottosegretario Nicola Molteni, che hanno fortemente voluto e introdotto la dotazione del Taser per le forze di polizia italiane. Al sindaco Manfredi, che vede spaccarsi la sua maggioranza su un tema così utile ai cittadini, vogliamo ribadire che non c’è motivo di temere il Taser e che la Lega, senza ipocrisie ideologiche, ha ben chiaro quali siano le vere necessità per rendere Napoli una città più sicura. Per questo non faremo mancare in Consiglio Comunale il nostro sostegno per accelerare l’iter amministrativo necessario all’introduzione di questo strumento di tutela per le nostre forze dell’ordine.

