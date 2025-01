CAVA DE’ TIRRENI. IL SINDACO SERVALLI SU AMMANCHI DI CASSA: “STIAMO VERIFICANDO TUTTI I PAGAMENTI”

“In relazione all’iniziativa promossa da alcuni Consiglieri comunali di opposizione, con cui si è ipotizzato il “commissariamento” dei servizi finanziari dell’Ente, come conseguenza delle presunte distrazioni di fondi dalle casse comunali, ne denunciamo la natura meramente strumentale ed è assolutamente inaccettabile.”

Lo scrive, in una nota diffusa alla stampa, il Sindaco di Cava de’ Tirreni Vincenzo Servalli.

La stessa, infatti, si fonda su una ricostruzione tecnico contabile priva di oggettivo riscontro, superficiale e artatamente tesa a configurare catastrofiche conseguenze, ad oggi non immaginabili.

E’ utile ricordare che è stato l’Ente stesso a scoprire i fatti accaduti nel corso dell’ordinaria attività amministrativa e di controllo e ad attivare tutte le doverose azioni conseguenziali.

In particolare, si è proceduto, senza alcun indugio, a denunciare l’accaduto alle Autorità giudiziarie competenti, nonché ad attivare i procedimenti interni, previsti dalla norma, in sede disciplinare con i relativi connessi provvedimenti.

L’Amministrazione comunale, in questa fase, ha ritenuto di nominare un legale esterno per la tutela degli interessi della collettività e si sta orientando per avvalersi di una figura professionale, con competenze specifiche e di alto profilo, al fine di supportare l’attività di ricostruzione di quanto accaduto.

Si sta procedendo, intanto, ad una verifica capillare di tutti i mandati di pagamento emessi e dei relativi atti presupposti e al doveroso riaccertamento dei residui. Si è già provveduto, altresì, a richiedere ai soggetti, pubblici e privati, che risultano aver ricevuto somme ad oggi ritenute non dovute, all’immediata restituzione delle stesse; in mancanza di riscontri positivi, si continuerà nell’azione di recupero coatto dei crediti vantati.

Queste le iniziative assunte ad oggi in via cautelare e d’urgenza.

Ribadiamo che l’Ente è parte lesa nella vicenda, che allo stato il Piano pluriennale di riequilibrio finanziario è in perfetta vigenza; che l’Ente è in condizione di redigere il prossimo ed imminente Bilancio di Previsione ed è perfettamente in grado di rispettare tutti gli impegni assunti.

Confermiamo la nostra fiducia alla macchina amministrativa tutta, fatte salve le responsabilità esclusivamente personali che dovessero essere accertate dagli organi competenti, in cui fermamente confidiamo.

Respingiamo con forza qualsiasi operazione di mero sciacallaggio politico, riservandoci ogni azione a nostra tutela.