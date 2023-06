Nel segno, piu’ che nel ricordo, di Silvio Berlusconi perchè il nome dell’indimenticabili leader di Forza Italia, nelle ultime settimane, sta incidendo in maniera positiva sui sondaggi ma anche sulle adesioni al partito. E cosi’, anche in Provincia di Salerno, è stata una giornata di gazebo in tantissimi comuni tra cui anche Salerno per la quale è stata scelta Piazza Caduti di Brescia a Pastena.

