I GIOVANI DI CONFINDUSTRIA SALERNO RACCOLGONO FONDI PER ISCHIA

Lo scorso 20 dicembre ha avuto luogo la cena di beneficenza #insiemeperIschia organizzata dai Giovani Imprenditori di Confindustria Salerno, Avellino e Benevento. L’iniziativa di solidarietà ha consentito di raccogliere fondi destinati alla Curia Vescovile di Ischia – Caritas Diocesana per supportare la popolazione di Ischia gravemente colpita dalla frana dello scorso 26 novembre.

Con il ricavato i Giovani imprenditori contribuiranno a sostenere il pranzo di Natale dei cittadini che attualmente sono senza un’abitazione e acquisteranno i doni per i loro bambini.

In particolare, venerdì 6 gennaio 2023 il Presidente Marco Gambardella, in uno ai Giovani Imprenditori di Salerno, Avellino e Benevento, saranno ad Ischia per consegnare i doni della Befana destinati ai piccoli Ischitani.

“Quest’anno abbiamo ritenuto di allargare lo sguardo oltre i singoli territori, di unire le forze insieme ai giovani imprenditori di Avellino e Benevento, per sostenere i nostri corregionali così duramente colpiti dagli avversi eventi climatici ed idrogeologici – ha dichiarato Marco Gambardella, Presidente dei Giovani Imprenditori di Confindustria Salerno. Il nostro pensiero va alle famiglie che hanno perso i propri cari e al dolore e alla tragedia che hanno vissuto gli abitanti di Casamicciola Terme. Abbiamo ritenuto di impegnarci in prima persona perché siamo convinti che valori come il sostegno e la solidarietà vadano coltivati dentro e fuori le nostre aziende. L’auspicio, nel caso di Ischia, è che i suoi cittadini, le attività economiche e quelle turistiche, ritornino al più presto alla normalità.”