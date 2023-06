I SEGRETARI PROVINCIALI DEL PD IN CAMPANIA CHIEDONO ALLA SCHLEIN LA DATA DEL CONGRESSO REGIONALE

Con una lettera indirizzata alla Segretaria Nazionale del Partito Democratico Elly Schlein, i quattro segretari provinciali del Pd di Napoli, Salerno, Avellino e Benevento chiedono che il Pd nazionale dica basta alla fase del Commissariamento in Campania e che venga fissata la data per la celebrazione del Congresso Regionale. Una richiesta che, già oggi, sarà al centro della riunione della Direzione Nazionale e che potrebbe, secondo molti, avere già una risposta immediata che sarebbe anche una apertura della Schlein nei confronti del Presidente della Regione Vincenzo De Luca.

Da alcuni mesi il Pd della Campania è commissariato, con la gestione del parlamentare Antonio Misiani, come anche il Coordinamento Provinciale di Caserta, finito al centro di una polemica per i falsi tesseramenti realizzati in occasione delle primarie dello scorso mese di febbraio.