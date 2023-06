IL CENTRO DESTRA PENSA AL CANDIDATO PER LE PROVINCIALI 2024: C’E’ IL NOME DI MICHELE SARNO

Sarà Fratelli d’Italia, salvo clamorosi colpi di scena, ad esprimere il nome del candidato alla Presidenza della Provincia di Salerno per la prossima tornata elettorale della primavera del 2024. E dal partito di Giorgia Meloni, tra i diversi nomi che s’avanzano, c’è anche quello dell’attuale consigliere comunale di Salerno Michele Sarno, candidato sindaco nel 2021, giunto terzo nella competizione comunale, alle spalle di Enzo Napoli e di Elisabetta Barone. Sarno per la Presidenza della Provincia ? E’ una delle ipotesi in campo, da verificare e confrontare, ovviamente, anche con gli alleati del centro destra che, dopo diversi appelli, attendono ancora da Gambino una risposta sulla possibilità di convocare a breve un tavolo di tutte le forze politiche che, attualmente, formano il Governo del Presidente Giorgia Meloni.

