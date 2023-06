MATTEO RENZI: “A ROMA DELIRIO SUL PALCO DEL MOVIMENTO 5 STELLE”

“Delirio dei Cinque stelle ieri sul palco di Roma: aver mandato a casa Conte per portare Mario Draghi a Chigi è stata un’operazione difficile e rischiosa, ma ne andremo fieri per sempre. Poi vedo Elly Schlein rincorrere il corteo grillino e domando ai riformisti del Pd: ma davvero volete finire così la vostra esperienza politica?”. Lo scrive su Twitter il leader di Italia viva, Matteo Renzi.

In un’intervista a “Il Messaggero”, il leader di Italia Viva ha parlato della riforma della giustizia, presentata dal ministro Nordio: “La giudicheremo in Parlamento quando vedremo i testi. Per adesso da quello che si legge possiamo dire che è un passo nella direzione giusta. Ancora timido per noi, ma un passo in avanti”.