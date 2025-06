IL COMUNE DI PAGANI PRESENTA I VOUCHER PER PARTECIPARE AI CAMPI ESTIVI

Un’estate più allegra e spensierata per i nostri bambini e ragazzi attraverso l’erogazione di voucher per il servizio dei Centri Estivi da luglio a settembre 2025: anche quest’anno siamo riusciti ad assicurare questa importante opportunità ai minori dai 3 ai 17 anni e supporto alle famiglie paganesi destinando circa 43 mila euro alla progettualità, attraverso l’azienda consortile Agro Solidale, di cui Pagani è il comune capofila.

Un riconoscimento al grande valore del supporto all’aggregazione e alla crescita dei minori e a sostegno delle famiglie in particolare con la chiusura delle scuole, che ormai portiamo avanti dall’inizio del mandato, e che vogliamo proseguire con sempre più forza, attraverso l’assessorato alle Politiche Sociali e Giovanili a cui è delegato il consigliere Gaetano Cesarano. Per le famiglie destinatarie sarà possibile sostenere attraverso i voucher il pagamento della retta di frequenza per i centri estivi ricompresi nell’elenco che sarà pubblicato da Agro Solidale. I voucher assegnati saranno al massimo 10, erogati direttamente al gestore che li decurterà dalla retta di

frequenza.