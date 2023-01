IL COMUNE DI PISCIOTTA DELIBERA IL RECESSO DAL CONSORZIO SALERNO 4 PER I RIFIUTI

“ Il consiglio comunale di pisciotta su proposta dell’assessore all’ambiente avv. Assunta GIAQUINTO ha deliberato il recesso dal consorzio Co.Ri. Sa-4. Dopo anni di gestione commissariale, il consorzio è ancora una spesa, per i comuni del Cilento i quali sono costretto ogni anno a versare delle quote deliberate con determina commissariale e tale condotta oltre che mai legittimata da alcun consenso del Comune, alla luce della recentissima sentenza della Corte dei Conti sez controllo Campania pubblicata negli ultimi mesi del 2022, integra il divieto di soccorso finanziario fra enti pubblici.

Il Comune di Pisciotta da tempo ormai , in attesa della costituzione del SAD sub ambito di gestione della raccolta dei rifiuti, provvede con appalto in proprio al servizio di nettezza urbana.

La superfestazione di oboli a consorzi e enti non è più proponibile dopo la chiara pronuncia della giurisprudenza contabile . La delibera è stata adottata il 30/01/23 dal consiglio comunale all’unanimità