IL COMUNE DI SARNO PARTECIPERA’ AGLI EUROPEAN UNIVERSITIES GAMES

Sarno farà parte del villaggio sportivo degli European Universities Games, in programma dal 18 luglio al 1° agosto 2026. Saranno 13 le discipline sportive distribuite su oltre 30 sedi, con circa 4.000 presenze tra studenti-atleti e staff provenienti da 40 Paesi europei, in rappresentanza di circa 400 università.

A Sarno si giocheranno le gare di calcio e basket. Lo Stadio “Felice Squitieri” e il Palafinamore saranno tra le sedi ufficiali della manifestazione, rispondendo agli standard richiesti per un evento di livello europeo.

Ieri mattina, al Teatro “Verdi” di Salerno, si è svolta la conferenza stampa di presentazione dell’evento, a tre mesi dal suo inizio.

«Una scelta che non nasce per caso. È il risultato di un lavoro concreto e continuo sulle infrastrutture sportive e di una visione precisa: rendere la nostra città all’altezza di eventi internazionali. Accogliere un evento europeo significa misurarsi con standard elevati. E significa dimostrare che Sarno è pronta», ha dichiarato il Sindaco Francesco Squillante.

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