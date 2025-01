IL COMUNE DI VIETRI SUL MARE PARTECIPA ALLA FIERA INTERNAZIONALE DEL TURISMO DI MADRID

Anche nel 2025 prosegue l’attività di promozione turistica di Vietri sul Mare dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Giovanni De Simone alle fiere di settore.

E dopo il successo ottenuto al TTG di Rimini ad ottobre scorso l’attenzione è ora rivolta a FITUR, la fiera internazionale del turismo che terrà la sua 45ª edizione dal 22 al 26 gennaio 2025 presso la Feria de Madrid in Avenida del Partenón. La fiera sarà aperta ai professionisti del settore dal 22 al 24 gennaio, mentre il pubblico generale potrà accedere il 25 e 26 gennaio.

A rappresentare Vietri sul Mare in Spagna sarà il consigliere con delega al turismo Vittorio Mendozzi che lo vedrà impegnato in una serie di incontri, presso lo stand condiviso in partnership con il tour operator salernitano Travel Before, per allargare ancor di più verso l’estero la reputazione turistica de “la prima perla della Costiera Amalfitana”.

L’evento di Madrid, uno dei più importanti a livello globale per l’industria del turismo, rappresenta una vetrina eccezionale per la promozione del patrimonio naturale, culturale ed enogastronomico della nostra regione ed è una straordinaria occasione per entrare in contatto con operatori turistici, giornalisti e visitatori internazionali, rafforzando la presenza di Vietri sul Mare sui mercati esteri.

Per l’edizione 2025 è prevista al FITUR Madrid la partecipazione di oltre 9.000 aziende provenienti da 152 Paesi, con una presenza significativa di enti nazionali del turismo, agenzie di viaggio, catene alberghiere, compagnie di trasporto e fornitori di servizi turistici. Si attendono più di 250.000 visitatori, tra professionisti del settore e pubblico generale, confermando l’importanza dell’evento nel panorama turistico internazionale.