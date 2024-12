IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA CONVOCATO PER VENERDI’ 20 DICEMBRE PER IL BILANCIO

Il Consiglio regionale della Campania, presieduto da Gennaro Oliviero, si riunirà il 20 dicembre 2024 dalle ore 13,00 alle 14,30 per l’esame della Nota di aggiornamento del Documento di Economia e Finanza della Regione Campania 2025-2027, e, dalle ore 15,00 ad oltranza, per l’esame della Delibera dell’Ufficio di Presidenza avente ad oggetto il “Bilancio di previsione finanziario del Consiglio regionale della Campania per il triennio 2025-2027, del disegno di legge “Disposizioni per la formazione del Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2025-2027 della Regione Campania, Legge di Stabilità regionale per il 2025” e del disegno di legge “Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2025-2027 della Regione Campania”.

