IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA SI RIUNIRA’ IL 5 FEBBRAIO PER IL QUESTION TIME

Il Consiglio Regionale della Campania, presieduto da Gennaro Oliviero, si riunirà mercoledì 5 febbraio 2025 dalle ore 11 alle ore 13 per il Question Time. Saranno discusse le seguenti interrogazioni: “Collegamento Strada Provinciale 87 Boscofangone con Sp Capua” ad iniziativa del Consigliere Giuseppe Sommese (Azione – PER – P.R.I.) ed indirizzata all’Assessore all’Ambiente Fulvio Bonavitacola, per conoscere le iniziative che si intendono attivare per la definitiva risoluzione della problematica dovuta alla mancanza di sistemi di drenaggio dell’acqua piovana, per la quale tale strada provinciale, di collegamento con i Comuni dell’area nolana, è stata chiusa al traffico da cinque anni; “Prosecuzione degli interventi di ricostruzione nei territori colpiti dal terremoto del 1980 e 1981”, presentata dal Consigliere Luigi Abbate (Partito Socialista Italiano – Campania Libera – Noi di Centro – Noi Campani) e rivolta al Presidente della Giunta regionale, Vincenzo De Luca, per conoscere lo stato di attuazione delle somme riconosciute ai Comuni in base al Decreti ministeriali per l’attuazione della ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 1980 e del completamento del complessivo intervento di ricostruzione; “Tempistiche di ripristino dell’area panoramica degradata di San Martino al Vomero, Napoli” della Consigliera Maria Muscarà (Gruppo Misto) all’Assessore al Demanio e Patrimonio Antonio Marchiello, finalizzata a conoscere quali azioni risolutive si intendano intraprendere per porre fine allo stato di degrado e di abbandono dell’area, il quale sta determinando la chiusura delle botteghe artigianali del corallo, presenti nei locali terranei a Largo San Martino; “Potenziamento mezzi di soccorso S.E.U. territoriale 118 – Torre Annunziata” del Consigliere Cosimo Amente (Fratelli d’Italia) al Presidente della Giunta regionale, Vincenzo De Luca, per conoscere se essa, al fine di offrire un servizio di soccorso territoriale potenziato in considerazione delle criticità del territorio torrese, intende ridefinire il numero dei mezzi di soccorso a disposizione delle sedi delle postazioni afferenti il territorio dell’Asl NA3 Sud, attraverso l’assegnazione di un ulteriore mezzo di soccorso per il potenziamento del Servizio di Emergenza Urgenza Territoriale di Torre Annunziata o attuando una redistribuzione dei mezzi già presenti.

