I CONSIGLIERI REGIONALI NON VOGLIONO DARE SPAZIO AI SINDACI: NON SI CAMBIA LA LEGGE ELETTORALE

Non c’è alcun documento ufficiale – neppure una discussione avviata – per la modifica della nuova Legge Elettorale della Regione Campania nella parte in cui prevede la incandidabilità per tutti i sindaci, salvo che gli stessi non si dimettano 6 mesi prima dell’appuntamento con il voto. Al di là di alcune dichiarazioni di facciata, rilasciate anche per accontentare le pressioni dell’Anci Campania, nonostante una lettera-raccomandazione del Ministero dell’Interno, ad oggi non esiste alcuna procedura avviata per modificare la legge elettorale, approvata nello scorso mese di Novembre. Eppure il Ministero, nella sua nota, aveva prospettato anche alcuni aspetti di legittimità costituzionale che, con un semplice ricorso, potrebbero essere sollevati dinanzi alla Corte Costituzionali: a farlo potrebbe essere un semplice cittadino, un sindaco o, anche meglio, l’Anci Campania che sulla vicenda, all’indomani dell’approvazione della nuova Legge Elettorale, aveva diramato una nota di fuoco nei confronti dei Consiglieri Regionali di maggioranza.

