IMMA VIETRI (FDI): “PROFONDA SODDISFAZIONE PER BLITZ CONTRO IMMIGRAZIONE CLANDESTINA”

“Profonda soddisfazione per il successo dell’operazione condotta dai Carabinieri per la Tutela del Lavoro insieme ai militari della Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Salerno, che ha portato all’arresto di 36 persone – tra le province di Salerno, Napoli e Caserta – indagate per associazione a delinquere finalizzata al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, corruzione, falso in atto pubblico e autoriciclaggio”. Lo dichiara, in una nota, il deputato salernitano di Fratelli d’Italia Imma Vietri. “Un ringraziamento particolare va alle nostre Forze dell’Ordine per aver messo in atto questa nuova importante operazione, che rappresenta un grande segnale di fermezza assoluta nel perseguimento senza sosta dell’immigrazione irregolare e di tutti i reati correlati. Il Governo Meloni – sottolinea Vietri – continuerà a lavorare per sgominare le bande criminali che gestiscono gli ingressi illegali di migranti, a difesa dei confini e delle vite umane. La linea politica di Fratelli d’Italia non cambia: in Italia si entra solo legalmente, seguendo le norme e le procedure previste” conclude Vietri.

