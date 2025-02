FORZA ITALIA PAGANI. NOMINATO IL NUOVO DIRETTIVO DELLA CITTADINA DELL’AGRO: ECCO I NOMI

Il coordinatore cittadino, Pietro Pisacane, è lieto di comunicare la costituzione dell’esecutivo cittadino di Forza Italia. Fanno parte dell’esecutivo:

* Mariella Micucci, responsabile azzurro donna e politiche scolastiche;

* Pina Giorgio, responsabile sviluppo imprenditori;

* Matteo Feccia, responsabile codice etico;

* Umberto Petrosino, referente al commercio e sviluppo;

* Aniello Sicignano, referente urbanistica.

L’esecutivo, in uno con il coordinatore, si occuperà di guidare il partito fino al prossimo congresso. L’auspicio è quello di coinvolgere la popolazione su temi che riguardano il futuro di questa città soprattutto in merito alle azioni per attivare una nuova ripresa economica e sociale del paese che sembra addormentato e assuefatto a questa triste realtà. Le nostre idee e la nostra energia, al servizio della città.