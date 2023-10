IL CONSIGLIO REGIONALE TORNA A RIUNIRSI IL 12 OTTOBRE: RESTA IL NODO DELLE NOMINE

Il Consiglio Regionale della Campania, presieduto da Gennaro Oliviero, si riunirà giovedì 12 ottobre 2023 dalle ore 14,00 alle ore 16,00, per l’esame della proposta di legge “”Modifiche alla legge regionale 18 luglio 2023, n. 17 (Istituzione del servizio di psicologia scolastica)”, e per le seguenti Mozioni: “Dieta iposodica nelle mense scolastiche della regione Campania: eliminazione del sale dalle tabelle dietetiche ASL delle mense scolastiche per favorire la sana alimentazione e l’educazione alimentare delle giovani generazioni di alunni e studenti campani” ad iniziativa del consigliere Tommaso Pellegrino (IV); “Attività otorino sui territori di Napoli” ad iniziativa del Presidente del Consiglio regionale Gennaro Oliviero e della consigliera Loredana Raia (Pd); “Problematiche società partecipata EAV srl” ad iniziativa del consigliere Severino Nappi (Lega); “Misure per favorire l’accesso degli studenti fuori sede nelle Aree interne agli alloggi universitari” ad iniziativa del consigliere Michele Cammarano (M5S); “Reddito di cittadinanza, sostegno e politiche attive di intervento regionali” ad iniziativa della consigliera Maria Muscarà (gruppo misto); Convocazione di un tavolo tecnico per la predisposizione di un piano di dismissione del termovalorizzatore di Acerra” ad iniziativa del consigliere Gennaro Saiello (M5S); “Misure organizzative urgenti per l’abbattimento delle liste di attesa di prestazioni sanitarie” ad iniziativa della consigliera Valeria Ciarambino (gruppo misto).All’ordine del giorno anche le nomine del Garante regionale dei diritti degli animali, del Garante dell’infanzia e dell’adolescenza presso il Consiglio regionale della Campania e del Difensore Civico presso la Regione Campania, Infine, l’espressione di gradimento sulle nomine di competenza della Giunta regionale.

