IL CONSORZIO ASI DI SALERNO AL LAVORO PER LA NASCITA DELLE COMUNITA’ ENERGETICHE

Buccino, dove nascerà, a breve, la prima Comunità Energetica in Area Asi, ma poi anche Oliveto Citra e Palomonte: sono state queste le prime tappe di un tour che il Presidente del Consorzio Asi di Salerno Antonio Visconti, insieme ad Enel X, partner strategico per il progetto, sta portando avanti all’interno delle aree di competenza del Consorzio in tutta la Provincia di Salerno. Riunioni, all’interno delle aziende, per illustrate le opportunità offerte agli imprenditori, come anche ai territori, dalla nascita delle Comunità Energetiche per ridurre il costo della bolletta per ogni singola impresa.

“E’ una grande opportunità che non dobbiamo perdere”, sottolinea il Presidente del Consorzio Asi Antonio Visconti, “in una zona, come il Sud Italia, dove possiamo immaginare la produzione di energia fotovoltaica per tutto l’anno. Con le Comunità Energetiche si vanno a creare ulteriori sinergie tra le singole imprese che insistono in una stessa area industriale, ma si possono rinforzare i legami con i territori che le ospitano”