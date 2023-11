TERZO POLO A CACCIA DELLE FIRME PER LE PROVINCIALI: ITALIA VIVA ED AZIONE AL LAVORO

Il Terzo Polo esiste ancora, almeno in Provincia di Salerno, almeno in vista delle prossime elezioni provinciali perchè Italia Viva ed Azioni, conti alla mano, hanno capito che da soli non sarebbero andati da nessuna parte e cosi’ hanno deciso di unire le forze per raggiungere quota 96. E, proprio in questi giorni, i rappresentanti dei due partiti sono, letteralmente, a caccia di firme di consiglieri comunali e sindaci per poter raggiungere la quota necessaria alla partecipazione alla prossima tornata elettorale per le Provinciali del 20 Giugno. La lista ? E’ ancora prematuro, anche se tutti danno per scontata la candidatura di Donato Pessolano, Consigliere Comunale in carica a Salerno, eletto nella lista Oltre, molto vicina ad Azione. Riserbo assoluto, invece, per i possibili nomi da candidare da parte di Italia Viva, il partito di Matteo Renzi, che in Provincia di Salerno fa riferimento al Consigliere Regionale Tommaso Pellegrino.

