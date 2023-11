IL COMUNE DI AGROPOLI GIOCA D’ANTICIPO: PRESENTATO IL CALENDARIO DI NATALE

Abbiamo dato seguito alla proposta presentata dalla coop OPVS che da ormai sette anni propone un format molto apprezzato legato all’intrattenimento natalizio per bambini e non solo. La principale novità è la location: il Parco pubblico “Bonifacio” e non più il Castello, che è oggetto di restauro. Tante le attrazioni previste: oltre le casette che ospitano la casa di Babbo Natale, ci sarà la pista di pattinaggio su ghiaccio, mercatini e tanto altro. E il tutto sarà green, quindi grande attenzione a sostenibilità ed ambiente. Ci sarà inoltre il coinvolgimento delle associazioni e delle attività economiche della città.