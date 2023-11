IL CONTRORDINE DI DE LUCA: ALLE PROVINCIALI 2023 SI VOTA PER CAMPANIA LIBERA

La strategia di attacco del Presidente della Regione Vincenzo De Luca nei confronti del Partito Democratico continuerà, anche, in occasione della prossima tornata per le Provinciali perchè, da Napoli, proprio in queste ore, è arrivato il contrordine: Campania Libera dovrà essere la prima lista alla prossima tornata elettorale del 20 Dicembre e, quindi, i big del Pd dovranno spostarsi all’interno della storica civica di De Luca. L’obiettivo è quello di sminuire il ruolo ed il risultato del Partito Democratico, sempre che da Roma o da Napoli, in vista delle Provinciali, concedano al gruppo dirigente salernitano l’utilizzo del logo e del nome del Pd. Insomma, quella che doveva essere una tornata elettorale tranquilla e senza particolari novità, potrebbe trasformarsi nell’ennesimo caso di scontro tra Vincenzo De Luca ed Elly Schlein.

