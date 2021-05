IL DECRETO SOSTEGNI BIS ARRIVA IN CONSIGLIO DEI MINISTRI PER LA SUA APPROVAZIONE

Il Cdm per approvare il dl Sostegni bis si dovrebbe tenere giovedì mattina. È quanto confermano fonti di governo, citate dall’Ansa.

«All’interno del decreto “Sostegni bis” circa 500 milioni di euro sono destinati al rilancio del piano di recupero delle liste di attesa, per riguadagnare terreno sulle prestazioni sanitarie non erogate o rinviate a causa della pandemia. Due i fronti a cui sono destinate le risorse: il recupero delle prestazioni di ricovero ospedaliero per acuti in regime di elezione e quello delle prestazioni di specialistica ambulatoriale». È quanto apprende l’Ansa sui contenuto del decreto legge ‘Sostegni bis’ che andrà all’esame del Consiglio dei ministri.