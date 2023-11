IL MINISTRO ADOLFO URSO: “DOMANI LA CIRCOLARE PER SBLOCCARE NUOVE LICENZE TAXI”

Il governo diramerà domani, lunedì 6 novembre, una circolare interministeriale utile a fornire ogni ulteriore chiarimento ai sindaci per assegnare le nuove licenze di taxi. Lo afferma in un’intervista a “Il Messaggero” il ministro per il Made in Italy, Adolfo Urso, il giorno dopo la segnalazione con la quale l’Antitrust ha messo in mora tre città italiane sul servizio taxi, Roma, Milano e Napoli.

“Sui taxi non ci sono più scuse. Il governo è intervenuto ad agosto con disposizioni immediatamente operative. E lo ha fatto a fronte dell’emergenza, per aiutare i sindaci nel concedere nuove licenze, con procedure semplificate e accelerate. Domani, poi, sarà diramata una circolare interministeriale utile a fornire ogni ulteriore chiarimento ai sindaci per assegnare le nuove licenze. E basteranno 30 giorni per bandirle”, spiega Urso. “A Roma l’ultimo provvedimento per aumentare i taxi risale al 2006; a Milano al 2004. A Napoli, se la memoria non mi inganna, alla fine degli anni novanta scorso.