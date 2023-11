PROVINCIALI 2023. NELLA LISTA DEL PD CANDIDATURE IN ROSA: ELVIRA SERRA E PAOLA LANZARA

Quando manca poco meno di un mese alla scadenza per la presentazione delle liste, in vista delle Provinciali in programma per il prossimo 20 Dicembre, all’interno del Partito Democratico spuntano anche due candidatura in rosa: il Sindaco del Comune di Castel San Giorgio Paola Lanzara – reduce dalla campagna elettorale per le Politiche del 2022 – e la consigliera comunale di Agropoli Elvira Serra – in attesa dell’ok definitivo per la sua candidatura dopo la pronuncia del Consiglio di Stato sulla ripetizione delle elezioni nel centro del Cilento.

Il Partito Democratico, come tutti gli altri partiti, è a caccia delle quote rosa, obbligatorie per la presentazione delle liste, anche se, poi, non c’è alcuna possibilità sulla scheda di esprimere una doppia candidatura di genere.