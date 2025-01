IL MINISTRO ADOLFO URSO IN VISITA IN PROVINCIA DI AVELLINO PER INDUSTRIA ITALIA AUTOBUS

“Desidero ringraziare il Ministro Urso per l’attenzione che dedica alla regione Campania confermata anche oggi con la venuta in Uffita ed Ariano Irpino, in provincia di Avellino.

La sua visita alla Industria Italia Autobus insieme al vice Ministro agli Esteri Cirielli e al Sottosegretario Bergamotto assume rilevanza nazionale ed è di grosso impatto territoriale per quello che rappresenta in termini sociali ed occupazionali. Insieme a loro, poi ad Ariano Irpino, e’ stato consumato un momento di incontro con i Dirigenti ed i militanti di Fratelli d’Italia di Avellino a trent’anni esatti dalla nascita di Alleanza Nazionale a Fiuggi. Insieme ai Parlamentari presenti e’ stato ricordato il valore dell’impegno politico in un centro che vide eleggere il primo Senatore del Movimento Sociale. Ad Enea Franza, infatti, è intitolato il circolo di Ariano Irpino dove esponenti di Governo, Parlamentari e gli iscritti locali hanno brindato alle prossime sfide elettorali, prima tra tutte quella delle Regionali 2025.”

Lo dichiara il Commissario Regionale di Featelli d’Italia in Campania, Senatore Antonio Iannone.

