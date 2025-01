A CASTEL SAN GIORGIO IL 30 GENNAIO EVENTO DEDICATO ALLA SHOAH DEDICATO AI GIOVANI

Giovedì 30 gennaio alle 10.30 in aula consiliare un convegno – dibattito su “Leggi razziali, deportazione, resistenza” con Francesco Fasolino, Direttore del Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università di Salerno,

Lino Picca, Presidente Anpi Nocera – Pagani e Barbara Granito, Vice sindaco e assessore alla Cultura del Comune di Campagna.

«Parleremo ai nostri giovani, agli studenti del territorio, affinché a 80 anni di distanza da una delle pagine più buie della storia dell’Umanità,

questa giornata sia

occasione per riflettere sui valori della libertà, della dignità umana e del rispetto reciproco-ha affermato il primo cittadino di Castel San Giorgio Paola Lanzara -.

La data del 27 gennaio è una data simbolo, proprio in questo giorno, nel 1945, le truppe sovietiche dell’Armata Rossa liberarono il campo di concentramento e sterminio di Auschwitz-Birkenau, in Polonia.

Questo luogo è diventato, negli anni, il simbolo per eccellenza della crudeltà nazista e dell’Olocausto. La scoperta delle atrocità commesse nei campi di concentramento lasciò il mondo attonito, svelando una delle pagine più buie della storia umana e noi abbiamo l’obbligo, come istituzioni, di perpetrare la memoria di quell’orrore affinchè tali barbarie non si ripetano mai più»-ha concluso il sindaco Paola Lanzara.