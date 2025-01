PONTECAGNANO FAIANO. UNA PARENTOPOLI PER IL CONCORSO PER VIGILI URBANI? C’E’ LA DENUNCIA

Corre il rischio di diventare un caso, non solo politico, il concorso, bandito dall’Amministrazione Comunale di Pontecagnano Faiano, guidata dal Sindaco Giuseppe Lanzara, per l’assunzione di nuovi Vigili Urbani nel centro dei Picentini: secondo quanto riportato in una denuncia, presentata da alcuni partecipanti al concorso, i primi 6 nella graduatoria, all’esito delle prove scritte, sono tutti nomi riconducibili a parenti di consiglieri o assessori comunali, insieme a persone dello staff dello stesso Lanzara.

Si tratterebbe, secondo quanto riportato in una denuncia, già depositata dai concorrenti esclusi, del fratello di un consigliere comunale di maggioranza, di un componente dello Staff del Sindaco Lanzara, del parente di un assessore, insieme ad altri nomi riconducibili alla attuale Giunta del Comune di Pontecagnano Faiano.