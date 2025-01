IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA NORDIO: “NEL 2026 COLMEREMO LA CARENZA DI MAGISTRATI PARI AL 20%”

“Nel 2026 colmeremo il numero di magistrati previsti nell’ordinamento e che è sempre stato carente del 20 per cento”. Lo ha annunciato il ministro della Giustizia Carlo Nordio, nella relazione sull’amministrazione della Giustizia, in Aula al Senato.

“C’è una tale marea di provvedimenti efficaci che non sono mai stati pubblicizzati. Purtroppo le notizie che vengono divulgate riguardano le polemiche, è normale, ma l’80 per cento del lavoro del ministero è stato rivolto all’efficientamento della giustizia, che è rimasto oscuro ma che ha prodotto risultati efficaci”, ha detto il ministro.

“Per quanto riguarda gli obiettivi di riduzione dell’arretrato civile pendente al 2019, a fronte di un target atteso del -95 per cento da raggiungere entro il dicembre del 2024, al 31 ottobre 2024 presso le Corti di Appello è stata registrata una riduzione del -99,1 per cento, mentre presso i tribunali ordinari è stata registrata una riduzione del -91,7 per cento”, ha spiegato Nordio.