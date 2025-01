PROVINCIA DI SALERNO. DAL MINISTERO OK AL PIANO DI RIEQUILIBRIO PER PALAZZO SANT’AGOSTINO

Il Ministero dell’Interno ha dato parere favorevole sul Piano di Riequilibrio presentato, nei mesi scorsi, dall’Amministrazione Provinciale di Salerno. L’ok, giunto in tarda mattinata, fa tirare una boccata di ossigeno agli uffici della Provincia di Salerno, da tempo – dopo l’entrata in vigore della Legge Delrio – alle prese con le difficoltà di bilancio. Intanto, questa mattina, nel corso della riunione dei Capigruppo del Consiglio Provinciale di Salerno, è stata stabilita anche la data del prossimo consiglio provinciale che si terrà il 29 Gennaio a partire dalle 13:00. Tra i diversi punti all’ordine del giorno anche le nomine che la Provincia di Salerno deve effettuare in alcuni enti, sui quali, nei prossimi giorni, dovrebbe essere raggiunto un accordo tra la maggioranza e l’opposizione all’interno del Consiglio Provinciale di Salerno: si tratta del Consorzio di Bonifica Paestum, del Consorzio di Bonifica Vallo di Diano e del Consorzio di Bonifica.

