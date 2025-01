NUNZIO CARPENTIERI (FDI): “DE LUCA, BASTA, SE NE VADA A CASA. DAI CONSIGLIERI PD MAI UNA PAROLA SU FIUME SARNO”

Prendete la vicenda del fiume Sarno, ad esempio. De Luca ha avuto a disposizione 10 anni e 600 milioni di euro per cercare di alleviare almeno un po’ i disagi di migliaia di cittadini. E invece niente, silenzio totale: poche migliaia di euro spese e nemmeno un passo avanti.

E tutto questo nel più assordante e imbarazzante silenzio dei suoi uomini, che, pur di non fare torto al capo, non vedono, non sentono e non parlano. Sul fiume Sarno, non una parola da parte dei Consiglieri regionali del PD; non una parola dai sindaci, dagli assessori, dai consiglieri comunali del PD. Niente, come se il problema non esistesse.