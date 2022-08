IL MINISTRO DELLA SALUTE SPERANZA LASCIA LA BASILICATA E VIENE CANDIDATO IN TOSCANA

Roberto Speranza, Ministro della Salute, esponente di Leu, si prepara ad emigrare per essere candidato e, probabilmente, rieletto: nessuna candidatura nella sua Basilicata – il Ministro è, infatti, originario di Potenza – ma una candidatura come capolista in un lista proporzionale del Partito Democratico nella “rossa” Toscana.

Speranza non sarà l’unico paracadutato dal Sud verso il centro Italia: insieme a lui anche il Segretario Nazionale del Psi Enzo Maraio che non sarà candidato nella sua Campania ma direttamente in Toscana.