IANNONE (FDI): “DE LUCA JR, DICE SOLO FANDONIE SU GIORGIA MELONI E PNRR”

“Invece di esternare uscendo dai propri panni il deluchino farebbe meglio a verificare come sperpera le risorse pubbliche il padre nella eterna incapacità di realizzare opere. Si parla sempre dei fondi che verranno ma mai dei fondi del passato che evidentemente in Campania non si sono tradotti in realizzazioni. Dissesto idrogeologico, erosione costiera, risanamento dei corpi idrici superficiali, erosione costiera, bonifiche e chiusura del ciclo dei rifiuti. In Campania siamo all’anno zero e bastano un temporale estivo per verificarlo ma il deluchino pensa di intrattenersi cianciando di Giorgia Meloni. Dopo lo sfratto dal governo ci sarà anche lo sfratto dalla Regione Campania.”

Lo dichiara il Senatore Antonio Iannone, Commissario Regionale di Fratelli d’Italia in Campania

