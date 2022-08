SALERNO. ROBERTO CELANO: “LAVORI STRADALI E DISAGI PER GLI AUTOMOBILISTI SALERNITANI”

Con una nota inviata al Sindaco di Salerno, Roberto Celano, Consigliere Comunale di Forza Italia, denuncia i pesanti disagi ai quali sono costretti gli automobilisti salernitani a causa di un cantiere stradale che si trova nei pressi della Clinica del Sole.

“Di recente” scrive Roberto Celano “il Comune di Salerno ha autorizzato alcuni lavori stradali nel tratto di

strada che va dall’altezza della Clinica del Sole sino all’incrocio di via Irno. Sembrerebbe che il ripristino del manto stradale sia stato fatto con molta approssimazione e presenterebbe gravi lacune. Il tratto stradale in questione presenta già avvallamenti e buche che risultano essere un grave pericolo per gli automobilisti ed in particolare per i centauri che si trovassero, malauguratamente, a finire nelle buche presenti sull’asfalto”