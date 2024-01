IL MINISTRO DELL’INTERNO PIANTEDOSI AL CONGRESSO PROVINCIALE DI FDI AVELLINO

Anche il Ministro dell’Interno Piantedosi ha portato, questo pomeriggio, il suo saluto al Congresso Provinciale di Fratelli d’Italia in corso di svolgimento ad Avellino dove, a partire da domani, sarà possibile per gli iscritti votare per la scelta del nuovo Coordinatore Provinciale del partito, dopo un lungo periodo di commissariamento. Ad accogliere l’arrivo del Ministro Piantedosi, il Vice Ministro degli Esteri Edmondo Cirielli insieme al Senatore Antonio Iannone, nella veste di Coordinatore Regionale del partito di Giorgia Meloni.

In corsa per la carica di Coordinatore Provinciale di Fratelli d’Italia Avellino due candidati: Ines Fruncillo e Nello Mainolfi.