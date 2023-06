IL MINISTRO NORDIO ANNUNCIA TEMPI STRETTI PER LA RIFORMA DELLA GIUSTIZIA

Il disegno di legge di riforma della giustizia arriverà in Parlamento “il più presto possibile perché abbiamo chiesto la procedura d’urgenza. Presumibilmente approderà in prima battuta al Senato”. Lo dice in Senato il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, che aggiunge in inglese: “So sooner so better”. Il guardasigilli evidenzia che il governo “terrà conto delle indicazioni dell’Associazione nazionale magistrati, sempre nell’ambito delle rispettive competenze”.

Il disegno di legge – approvato dal Consiglio dei ministri – prevede l’abrogazione del reato di abuso d’ufficio, la depenalizzazione del millantato credito e una stretta sulle intercettazioni. Ma anche inappellabilità delle sentenze di proscioglimento per alcuni reati, divieto di pubblicazione dell’informazione di garanzia e una riforma del procedimento delle misure cautelari.