OLEVANO SUL TUSCIANO. ARRIVANO LE COLONNINE PER LA RICARICA DEI MEZZI ELETTRICI

Ad Olevano sul Tusciano sorgeranno tre colonnine di ricarica elettrica per automobili, una per ogni frazione. La giunta comunale guidata dal Sindaco Michele Ciliberti, su impulso dell’Assessora con delega alle Smart City Michela Di Feo, con delibera n. 81/2023 ha fornito gli indirizzi necessari al Responsabile dei lavori pubblici Arch. Giuseppe Ricco di predisporre un avviso di sollecitazione al mercato per la fornitura, installazione e gestione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici mediante l’istituto della finanza di progetto.

“La nostra Amministrazione comunale è molto sensibile alla tematica dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile – ha dichiarato il primo cittadino – favorire e incentivare i nostri concittadini alla conversione alla mobilità sostenibile è un tema che ci appassiona, oltre ad essere un elemento prioritario delle nostre linee programmatiche.”

Nei prossimi giorni il settore Ambiente/Lavori pubblici pubblicherà un avviso pubblico riservato agli operatori specializzati del settore in questione, che prevederà una concessione massima ventennale.

Molto soddisfatta anche l’Assessora Michela Di Feo “l’installazione di colonnine elettriche sul nostro territorio va nella direzione delle linee guida dettate dall’Unione Europea in materia di mobilità sostenibile.- conclude la delegata – la diffusione della mobilità elettrica diminuirà l’inquinamento atmosferico, favorendo la salute dei cittadini.”