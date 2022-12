IL MINISTRO NORDIO VUOLE CAMBIARE LA SEVERINO: “STOP A CANDIDATURE SOLO DOPO SENTENZA DI APPELLO”

«Occorre far sì che la norma sull’incandidabilità non venga applicata ai condannati in primo grado». Così il ministro della Giustizia Carlo Nordio in una intervista al Corriere della Sera a proposito della possibilità di modificare la legge Severino.

«In primo grado sì – ha spiegato -. Altrimenti la norma confliggerebbe con la presunzione di innocenza. L’incandidabilita dovrebbe scattare dalla sentenza di appello in poi – ha aggiunto – Anche per chi ha commesso reati gravi? Su questo si può discutere. Certamente la norma non può essere applicata retroattivamente perché è pur sempre un provvedimento afflittivo, visto che chi è in carica vuole rimanerci. Comunque su questo ci sono idee trasversali diverse. Credo che dobbiamo fare un dibattito trasparente e senza pregiudizi», ha aggiunto il ministro.